Милонов считает, что российская версия закона о физлицах-иноагентах мягче западной

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Россия догоняет мировую практику идентификации иноагентов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам парламентария, те, кто профессионально агитируют, распространяя определенную информацию, ведут целенаправленную кампанию. Они, зная, что Россия приняла законы, аналогичные западным, пытаются уйти от ответственности, прячась за статусом физического лица.

«Эти люди действуют не от имени юридического лица, а идут частным порядком. Деньги они получают неофициальным образом, ведут теневую деятельность, не платят налоги и получают зарплаты черным налом», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что поправки к закону о СМИ-иноагентах, которые сегодня, 13 ноября, рассмотрел думский комитет по информационной политике, позволяют четко различать структуры и лица, которые занимаются соответствующей деятельностью.

По мнению Милонова, российский закон гораздо мягче, чем его американский аналог. Россия же сейчас догоняет мировую практику идентификации иностранных агентов. Он подчеркнул, что власти хотят, чтобы свобода слова была, однако если она продиктована интересами другого государства, то надо дать возможность этой стране себя идентифицировать.

Напомним, 13 ноября Госдума рассмотрела поправки ко второму чтению законопроекта, расширяющего действие закона о СМИ-иноагентах. Благодаря им, иноагентами могут признать российские юрлица и физлица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании.

Также под действие закона могут попасть иностранные организации и российские блогеры, которых спонсируют западные кураторы. Эксперты считают, что это, в частности, относится к блогеру Алексею Навальному и его соратникам.