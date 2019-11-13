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14:10   13 Ноября 2019
Россия

Памятная доска писателю Борису Стругацкому появится в Петербурге

Памятная доска писателю Борису Стругацкому появится в Петербурге

Мемориальная доска писателю Борису Стругацкому появится в Петербурге. Ее установку одобрили парламентарии законодательного собрания Санкт-Петербурга, соответствующее постановление разместили на сайте. 

Представление об установке мемориальной доски памяти известного писателя-фантаста, переводчика и сценариста выпустил губернатор Петербурга Александр Беглов. Депутаты ЗакСа одобрили предложение. Памятная доска появится на улице Победы, 4А, именно в этом доме более полувека прожил Борис Стругацкий. 

Какая именно надпись будет нанесена на доске, пока неизвестно, но летом 2019 года власти Петербурга попросили у инициаторов установки дать справку о профессии писателя, чтобы избежать ошибок и неточностей, передает РИА Новости.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество

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