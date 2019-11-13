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14:06   13 Ноября 2019
Россия

Пропавшую в Ставрополье школьницу нашли живой и здоровой в подъезде

Пропавшую в Ставрополье школьницу нашли живой и здоровой в подъезде

Пропавшую ставропольскую школьницу, поиски которой затянулись на несколько дней, нашли в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщили в следственном управлении СК по краю в среду, 13 ноября. 

По информации следствия, девочка нашлась благодаря слаженной работе СКР, МВД, спасателей, а также неравнодушных людей. В сообщении ведомства сказано, что школьница пряталась в подъезде многоквартирного дома. 

Следователи установили, что пока школьница отсутствовала, в отношении нее не было совершено никаких преступлений. СКР намерен провести допрос, чтобы выяснить причины и обстоятельства исчезновения подростка. Сейчас девочке будет оказана психологическая помощь. 

«Одновременно следователи изучают роль органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в произошедшей ситуации, поставившей под угрозу жизнь и здоровье школьницы. По результатам этой работы их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 16-летняя девочка ушла в школу и не вернулась домой. Полиция и следователи начали поиски несовершеннолетней. Правоохранители подозревали, что девочку могли убить из-за телефона и возбудили уголовное дело. Позднее в лесополосе был найден завернутый в полиэтленовый пакет смартфон, который, вероятно, принадлежал потерявшейся школьнице.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ставрополье #школьница #пропажа ребенка

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