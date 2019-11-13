Сотрудники спецслужб Польши задержали подозреваемых в подготовке терактов

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух человек, которых подозревают в подготовке терактов с использованием взрывчатки.

По информации правоохранителей, задержанные готовили нападение с использованием оружия и взрывчатки на людей, исповедывающих ислам и проживающих на территории Польши.

Отмечается, что подозреваемые в качестве примера использовали теракты в Норвегии 2011 года, а также в Новой Зеландии, совершенный в этом году. Во время обысков полицейские изъяли взрывчатку, оружие и боеприпасы. Также были обнаружены флаконы с токсичным веществом и литература об изготовлении взрывчатых веществ.

Задержанные ранее попадали в поле зрения спецслужб в рамках расследования планируемого нападения на парламент Польши.