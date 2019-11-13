Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Украинские аграрии, которые протестуют против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Рады мертвую свинью. Об этом передает телеканал «112 Украина» в среду, 13 ноября.

Протестующие положили труп животного в гроб. Его планируют захоронить его на площади Конституции в центре Киева. Активисты объяснили, что в случае снятия моратория им придется вырезать свой скот, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными холдингами.

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что агрохолдинги интересует лишь заработок, а не жизнь селян.

Напомним, мораторий на продажу землю действует на Украине с 2001 года. Его отмена была одни из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ).

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины показало проект реформ, по которому рынок земли хотят открыть в октябре следующего года. Это вызывало акции протеста, хотя глава государства Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и предприятия.