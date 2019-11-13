Аэропорт Челябинска перестанет быть «Игорем» 13 ноября

Аэропорт Челябинска перестанет быть «Игорем» и обзаведется фамилией «Курчатов» в среду. Об этом рассказала пресс-служба уральского аэропорта имени Игоря Курчатова.

Накануне в соцсетях появились фотографии челябинского аэропорта, на новом терминале которого смонтировано имя «Игорь» без фамилии. Пользователи шутят, что добавлять фамилию не стоит, имя Игорь вполне подходит воздушной гавани.

Сейчас на здании монтируют и фамилию известного ученого, монтаж букв завершится в течение среды, 13 ноября. Как передает РИА Новости, недавно на привокзальной площади нового терминала установили бюст Игоря Курчатова, а здание откроют после реконструкции в ближайшее время.

Пресс-служба аэропорта Челябинска отмечает, что после ремонта внутренние и международные авиалинии разделены отдельными зданиями, а то здание, где они находились раньше, переоборудовали под международные вылеты. У нового терминала есть четыре телетрапа, которых не было раньше. Кроме того, добавилось количество паспортных кабин и стоек для регистрации на рейс, расширены залы ожидания для пассажиров.