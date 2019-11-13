Бундестаг впервые в истории снял с должости главу комитета

Впервые в истории немецкий парламент снял с должности главу одного из комитетов. Им оказался Штефан Брандер, депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» и глава правового комитета Бундестага, сообщает Dei Welt со ссылкой на представителя комитета Яна-Марко Луцака.

Как утверждает Луцак, причиной увольнения стали многочисленные резкие высказывания Брандера часто шокировавшие представителей других фракций. Так, в октябре этого года депутат остро прокомментировал вручение государственной награды популярному поп-исполнителю Удо Линдербергу, сказав, что это «плата за предательство» или «награда для Иуды».

Брандер не обошел стороной и коллег, в мае 2019 года он заявил, что немецкие политические партии «систематически игнорируют, коверкают и попирают» правовое государство ФРГ, в чем, по словам депутата, в первую очередь виноват действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. После данного комментария Брандер получил первое предупреждение.

Последней каплей стала реакция депутата на высказывание публициста Михеля Фридмана, который в интервью телеканалу ZDF сказал, что «ненависть к евреям и к людям» нашла в партии «Альтернатива для Германии» «политическую родину». На своей странице в Twitter Брандер написал так:

«Каждая минута вещания этого немецкого Михеля приводит к нам толпы новых сторонников — продолжаем».

Затем политик вступил в дискуссию на тему теракта в синагоге в Галле, в том числе использовав понятие «биологический немец». Устав Бундестага гласит, что председатели комитетов утверждаются с согласия совета старейшин. Снятие Брандера с должности стало вопиющим для Германии случаем, сообщает издание Die Welt.