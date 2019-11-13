Плющенко и Рудковская написали заявление в полицию из-за серьезных угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратились в полицию по поводу угроз шестилетнему сыну. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на спортсмена.

Маленькому ребенку одной из самых известных пар российского шоу-бизнеса угрожают убийством в социальных сетях. Подробности случившегося пока не разглашаются, однако сообщается, что угрозы поступили от неизвестной женщины. По факту заявления звездной четы правоохранительные органы проводят проверку.

«Есть такая история», — подтвердил информацию спортсмен.

У шестилетнего Александра Плющенко есть личная страница в Instagram, на которую подписаны 300 тысяч человек. Он также был известен под псевдонимом Гном Гномыч. Позже Яна Рудковская решила изменить имя сына на взрослое и более «чемпионское» из-за недовольства маленького Саши тем, что незнакомые люди называют его семейной кличкой. Ребенок к своему возрасту успел войти в топ самых красивых детей мира, сняться для обложек мирового бренда и прорекламировать бренды не только в России, но и за рубежом.