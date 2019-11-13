Врач рассказала о пользе клюквенных морсов для иммунитета

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала россиянам пить клюквенные морсы и отвары без сахара. Это поможет укрепить иммунитет осенью и зимой.

В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эксперт отметила, что полезные свойства клюквы сохраняются даже после замораживания и высушивания, поэтому пить отвары из ягод можно круглый год.

По словам медика, в клюкве содержится большое количество витаминов и минералов, включая калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо. Пектины также благотворно влиябют на работу ЖКТ, а также нормализуют липидный обмен.

Людям с индивидуальной непереносимостью ягоды или аллергией, а также беременным и кормящим стоит воздержаться от клюквенных напитков.