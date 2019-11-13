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13:31   13 Ноября 2019
Россия

Специалисты Ростеха разработали способ передачи секретных данных по общим сетям

Специалисты Ростеха разработали способ передачи секретных данных по общим сетям

Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали комплекс для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования. Он предназначен для организаций оборонно-промышленного комплекса, Минпромторга, Минобороны.

Появление этой системы еще в 2016 году анонсировала «Объединенная приборостроительная корпорация», которая позже вошла в состав «Росэлектроники». 

«Разработка позволяет модернизировать существующие телефонные линии и IP-сети общего пользования для обеспечения передачи конфиденциальных данных», — сказали в Ростехе.

Кроме того, по словам специалистов ведомства, благодаря комплексу можно организовывать закрытую телефонную связь и видеоконференцсвязь. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко добавил, что разработка позволяет увеличить функционал существующей сетевой инфраструктуры, а не создавать отдельные линии для передачи секретных данных.

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Автор: Виктория Разумовская
#секретные данные #оборона #ростех

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