Специалисты Ростеха разработали способ передачи секретных данных по общим сетям

Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали комплекс для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования. Он предназначен для организаций оборонно-промышленного комплекса, Минпромторга, Минобороны.

Появление этой системы еще в 2016 году анонсировала «Объединенная приборостроительная корпорация», которая позже вошла в состав «Росэлектроники».

«Разработка позволяет модернизировать существующие телефонные линии и IP-сети общего пользования для обеспечения передачи конфиденциальных данных», — сказали в Ростехе.

Кроме того, по словам специалистов ведомства, благодаря комплексу можно организовывать закрытую телефонную связь и видеоконференцсвязь. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко добавил, что разработка позволяет увеличить функционал существующей сетевой инфраструктуры, а не создавать отдельные линии для передачи секретных данных.