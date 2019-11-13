Аксенов пообещал журналистам ящик шаманского за фото «найденных» в Крыму танков

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выдаст ящик шампанского любому иностранному журналисту, которому удастся найти и сфотографировать на улицах полуострова танки или автоматчиков. Об этом он заявил в среду, 13 ноября, после встречи с зарубежными репортерами.

«Если танк или автоматчиков найдут, сфотографируют на улице, [пусть - ред.] сразу приезжают сюда, выдаю ящик шампанского», — цитирует РИА Новости слова Аксенова.

Ранее сообщалось, что на полуостров прибыла делегация иностранных журналистов в составе 26 человек. В нее вошли представители СМИ из Сербии, Словакии, Италии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Конго и других стран. Репортеры в среду встретились с Аксеновым и главой крымского парламента Владимиром Константиновым.