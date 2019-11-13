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13:00   13 Ноября 2019
Россия

Более 50 тысяч граждан Украины переехали в Крым за пять лет

Более 50 тысяч граждан Украины переехали в Крым за пять лет

Более 50 тысяч граждан Украины переехали в Крым за пять лет. Такова статистика, которую предоставил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По словам Константинова, 50 тысяч украинцев приехали на полуостров на постоянное место жительства. Он заявил, что динамика очевидна: приезжают значительно больше людей, чем уезжают. У многих украинцев в Крыму живут друзья и родственники, также они имеют недвижимость, которой ничего не угрожает, отметил парламентарий. 

Всего с 2014 года на полуостров на постоянное место жительства приехали около 170 тысяч человек. Из Крыма на Украину перебрались порядка семи тысяч жителей, а 80 тысяч переехали в другие российские регионы. Количество украинских туристов по итогам 2019 года составило около одного миллиона человек. 

Ранее стало известно, что в Крым приехала делегация иностранных журналистов в составе 26 человек, которые решили совершить ознакомительный визит на территорию российского полуострова. 13 ноября они встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество

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