Необходимость закона о физлицах-иноагентах назрела давно, считают в Госдуме

Депутат Государственной думы РФ, член комиссии по поиску иностранного вмешательства во внутреннюю политику Алексей Чепа положительно относится к предложению своих коллег расширить регламент лиц, признанных в России иноагентами.

По мнению парламентария, которое в среду приводит информационное агентство «НьюИнформ», подобные изменения в российское законодательство надо было вносить давно.

«Я считаю, что, к сожалению, это надо было делать значительно раньше привести это все в порядок, какой существует во всем мире. У нас был самый демократичный подход, везде гораздо строже подходят к этому, мы же, начиная с 90-х годов, вот этот либерализм привел к вседозволенности, это надо быстро прекращать», - подчеркнул депутат.

При этом Чепа добавил, что в России, по примеру Запада, необходимо серьезно ужесточить наказание за нарушение закона об иноагентах, и сделать штраф не «символическим». Штрафы, достигающие миллионов долларов, а также введение уголовной ответственности за нарушение закона об иноагентах позволят эффективно бороться с иностранным вмешательством, считатет депутат.

Напомним, в среду 13 ноября думский Комитет по информационной политике рассмотрит поправки ко второму чтению к законопроекту, предлагающему расширить регламент иностранных СМИ, которые признаны в РФ иностранными агентами. Принятый в начале 2018 года в первом чтении проект закона гласит, что иноагентом могут признать физическое лицо, которое публикует материалы, доступные неограниченному кругу лиц и получает денежные средства из заграничных источников. Ко второму чтению к законопроекту подготовлены поправки, предлагающие расширить спектр действия закона. Для признания иноагентом, согласно поправкам, вышеуказанные физлица должны получать деньги или имущество от иностранных граждан или организаций, или от соотечественников, уполномоченных иностранными гражданами или организациями для передачи им денежных средств.