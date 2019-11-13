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13:06   13 Ноября 2019
Россия

Поклонская заявила, что женщина не обязана просить разрешение на аборт у священнослужителя

Поклонская заявила, что женщина не обязана просить разрешение на аборт у священнослужителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская убеждена, что женщина не должна получать разрешение на прерывание беременности у священнослужителя. Это личное дело каждого.

«Женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это ее здоровье, это ее тело и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: «Все равно будешь идти и рожать», — заявила она. 

Поклонская уверена, что обвинять женщину в том, что она приняла решение, которое не соответствует ожиданиям общества, абсолютно неправильно.

«Все равно родишь, а там посмотрим», как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется один на один с проблемой своей», — сказала депутат.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что участившиеся случаи, когда онкологию врачи находят у молодых и известных людей, являются эпидемией, посланной в наказание людям за аборты.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #здравоохранение #женщины #аборты

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