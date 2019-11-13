Максимальный размер декретного пособия вырастет до 322 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам с 1 января 2020 года возрастет до 322 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС) в среду, 13 ноября.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска на данный момент составляет 301 тысяч руб. В прошлом году женщины могли получить на 282 тысяч рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 27 984 рублей.

Сейчас максимальная выплата составляет 26 тысяч рублей. В минувшем году — 24 тысячи рублей.

Единовременные выплаты при рождении ребенка с 1 января составляют 17 479 рублей. Вставшие на учет в медицинские учреждения на ранних сроках беременности женщины могут рассчитывать на 655 рублей