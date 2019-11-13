Армейские международные игры и форум «Армия» в будущем году пройдут одновременно, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на заседании оргкомитета форума, генерал армии рассказал, что игры и военно-технический форум пройдут в августе 2020 года. Форум будет отличаться от предыдущего тем, что его проведут вместе с Армейскими международными играми, придумав новый формат.

«Новый формат повысит уровень представительства иностранных делегаций, а также расширит возможности официальных встреч и переговоров, которые состоятся в ходе форума и игр», — рассказал Сергей Шойгу.

Как подчеркнул министр обороны РФ, новый формат положительно отразится на имидже Армейских международных игр и форума «Армия», а также сделает их популярнее. Результаты состоявшегося в 2019 году юбилейного форума побили все рекорды, отметил Шойгу. На форуме было представлено более 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, в нем поучаствовали свыше 1,3 тысячи предприятий. Форум проходил в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В 2020 году форум «Армия» стартует 23 августа и завершится 29 августа, он пройдет на подмосковном аэродроме Кубинка. Официальные даты проведения Армейских международных игр АрМИ-2020 пока не названы, но мероприятие также пройдет в августе будущего года.

Организатором военно-технического форума «Армия» является министерство обороны РФ, возглавляемое генералом армии Сергеем Шойгу. Мероприятие включает в себя основную экспозицию, международную выставку высокопроизводительного оборудования и спецпроекты. В последние три дня работы форума его выставки могут посетить взрослые и дети. Прошедший в 2019 году форум «Армия» стал рекордным по количеству и суммам заключенных госконтрактов. Кроме того, форум посетило более одного миллиона человек.

Армейские международные игры впервые состоялись в 2015 году. Это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств, которые являются участниками состязаний. В 2019 году конкурсы состоялись на территории десяти стран, в ходе Игр прошло 32 международных конкурса.