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12:52   13 Ноября 2019
Россия

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Даръа

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Даръа

Военные из России провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа. Центр по примирению враждующих сторон проконтролировал доставку гумпомощи в населенный пункт Сайда. Об этом в среду, 13 ноября, пишет Федеральное агентство новостей

Во время акции российские военные раздали 500 продовольственных наборов. В них входят мука и малодоступные для сирийцев сладости. Помимо этого они помогли местным школьниками, раздав рюкзаки для книг и тетради. По информации СМИ, в поселке Сайда возобновилась работа школ и детских садов. Ранее до прихода армии САА эти здания использовали террористы в качестве штабов. 

Кроме раздачи продовольствия была проведена медицинская акция. Российские врачи осмотрели несколько десятков местных жителей. В связи с тем, что в Сирии отсутствует квалифицированная медпомощь и недоступны лекарства, подобные акции от российских врачей дают единственную возможность помочь больным сирийцам. 

Ранее сообщалось, что российские военные провели на территории САР более 2200 гуманитарных акций, в рамках которых раздали несколько тысяч тонн продовольствия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #весь мир #гуманитарная помощь

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