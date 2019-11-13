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12:33   13 Ноября 2019
Россия

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство в ближайшие недели

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство в ближайшие недели

Первые ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник  в среду, 13 ноября.

Уточняется, что две баллистические ракеты поступят на вооружение Домбаровской дивизии РВСН. Точная дата пока неизвестна, ориентировочно — в конце ноября или начале декабря.

«Ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия», — рассказал источник агентства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что первый полк с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Оренбургской области в декабре 2019 года. В декабре минувшего года прошли успешные испытания оружия.

Ракетный комплекс «Авангард» способен совершать полеты на скорости, превышающей скорость звука более чем в двадцать раз. Он предназначен для преодоления противоракетной обороны противника за счет маневрирования по высоте и курсу.

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Автор: Арсений Аскольский
#аванград

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