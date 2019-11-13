Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Максимальный размер декретного пособия вырастет до 322 тысяч рублей

Максимальный размер декретного пособия вырастет до 322 тысяч рублей

 Более 50 тысяч граждан Украины переехали в Крым за пять лет

Более 50 тысяч граждан Украины переехали в Крым за пять лет
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

 Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского
Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

 Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Максимальный размер декретного пособия вырастет до 322 тысяч рублей

Максимальный размер декретного пособия вырастет до 322 тысяч рублей

 Более 50 тысяч граждан Украины переехали в Крым за пять лет

Более 50 тысяч граждан Украины переехали в Крым за пять лет
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

 Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского
Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

 Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
12:40   13 Ноября 2019
Россия

Усиление агрессии США против РФ подтверждает необходимость закона о физлицах-иноагентах

Усиление агрессии США против РФ подтверждает необходимость закона о физлицах-иноагентах

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, почему необходимо принять закон, благодаря которому иноагентами можно будет признать не только СМИ, но и отдельных граждан и юридических лиц. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Федоров отметил, что закон об иноагентах жизненно необходим. Поправки, которые сегодня, 13 ноября, рассматривает Госдума к соответствующему законопроекту, позволят ограничить вмешательство зарубежных спецслужб во внутренние дела России.

«У нас есть законодательство, которое определяет иностранных агентов — юридических лиц, но сегодня мы очень хорошо понимаем, что этого уже недостаточно. Закон необходимо развивать, распространяя этот статус в том числе на физических лиц», — сказал депутат.

Усиление агрессии США против РФ подтверждает необходимость закона о физлицах-иноагентах

По мнению парламентария, с тех пор, как эти поправки поступили в Госдуму, ситуация в мире кардинально изменилась, что заставило парламентариев форсировать принятие соответствующих изменений в российское законодательство.

«За последнее время Соединенные Штаты Америки резко усилили финансирование пятой колонны, действующей в России, и на это необходимо реагировать», — отметил Федоров.

Думский комитет по информационной политике 13 ноября рассматривает поправки ко второму чтению законопроекта, расширяющего действие закона об иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Благодаря этим корректировкам, иноагентами теперь могут признать российские юрлица, а также физлица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании.

Кроме того, в этот список могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие финансирование из-за рубежа. Эксперты считают, что под действие закона может попасть блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#госдума #законопроект #сми #иноагенты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...