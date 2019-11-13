Усиление агрессии США против РФ подтверждает необходимость закона о физлицах-иноагентах

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, почему необходимо принять закон, благодаря которому иноагентами можно будет признать не только СМИ, но и отдельных граждан и юридических лиц. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Федоров отметил, что закон об иноагентах жизненно необходим. Поправки, которые сегодня, 13 ноября, рассматривает Госдума к соответствующему законопроекту, позволят ограничить вмешательство зарубежных спецслужб во внутренние дела России.

«У нас есть законодательство, которое определяет иностранных агентов — юридических лиц, но сегодня мы очень хорошо понимаем, что этого уже недостаточно. Закон необходимо развивать, распространяя этот статус в том числе на физических лиц», — сказал депутат.

По мнению парламентария, с тех пор, как эти поправки поступили в Госдуму, ситуация в мире кардинально изменилась, что заставило парламентариев форсировать принятие соответствующих изменений в российское законодательство.

«За последнее время Соединенные Штаты Америки резко усилили финансирование пятой колонны, действующей в России, и на это необходимо реагировать», — отметил Федоров.

Думский комитет по информационной политике 13 ноября рассматривает поправки ко второму чтению законопроекта, расширяющего действие закона об иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Благодаря этим корректировкам, иноагентами теперь могут признать российские юрлица, а также физлица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании.

Кроме того, в этот список могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие финансирование из-за рубежа. Эксперты считают, что под действие закона может попасть блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь.