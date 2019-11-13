Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

Жертвами непрекращающихся со вторник ударов израильской армии по сектору Газа стали как минимум 16 палестинцев, и еще 50 человек пострадали.

Об этом в среду сообщает новостной портал Dunia al-Watan, приводя данные Министерства здравоохранения палестинского анклава.

Как отмечает ведомство, только с утра среду были убиты пять человек. Несколько часов назад боевая авиация Израиля атаковала группу арабов в городе Газа в районе Эт-Туффах, убив трех человек.

Напомним, армия Израиля и палестинские группировки обмениваются ударами со вторника, после того, как на рассвете 12 ноября в секторе Газа в результате бомбардировки был убит главарь группировки «исламский джихад» Баха Абу аль-Ата и его жена. В ответ палестинцы выпустили по израильской территории более 250 минометных снарядов и ракет. ВВС Израиля со своей стороны продолжают наносить массированные удары по палестинскому анклаву.