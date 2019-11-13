Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач рассказала о пользе клюквенных морсов для иммунитета

Врач рассказала о пользе клюквенных морсов для иммунитета

Необходимость закона о физлицах-иноагентах назрела давно, считают в Госдуме

Необходимость закона о физлицах-иноагентах назрела давно, считают в Госдуме
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

 Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского
Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

 Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Врач рассказала о пользе клюквенных морсов для иммунитета

Врач рассказала о пользе клюквенных морсов для иммунитета

Необходимость закона о физлицах-иноагентах назрела давно, считают в Госдуме

Необходимость закона о физлицах-иноагентах назрела давно, считают в Госдуме
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

 Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского
Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

 Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране

Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
12:41   13 Ноября 2019
Весь мир

Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

Шестнадцать палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе

Жертвами непрекращающихся со вторник ударов израильской армии по сектору Газа стали как минимум 16 палестинцев, и еще 50 человек пострадали.

Об этом в среду сообщает новостной портал Dunia al-Watan, приводя данные Министерства здравоохранения палестинского анклава.

Как отмечает ведомство, только с утра среду были убиты пять человек. Несколько часов назад боевая авиация Израиля атаковала группу арабов в городе Газа в районе Эт-Туффах, убив трех человек.

Напомним, армия Израиля и палестинские группировки обмениваются ударами со вторника, после того, как на рассвете 12 ноября в секторе Газа в результате бомбардировки был убит главарь группировки «исламский джихад» Баха Абу аль-Ата и его жена. В ответ палестинцы выпустили по израильской территории более 250 минометных снарядов и ракет. ВВС Израиля со своей стороны продолжают наносить массированные удары по палестинскому анклаву.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #политика #конфликт #обстрелы #палестина #израиль #весь мир #сектор газа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...