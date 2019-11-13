Взрыв прогремел в лаборатории оборонного НИИ в Южной Корее
Взрыв прогремел в лаборатории государственного Научного института обороны в Южной Корее. В результате ЧП погиб один человек, еще пятеро получили ранения, пишет агентство Ренхап, ссылаясь на местных пожарных.
На данный момент на месте взрыва работают более 30 единиц техники и около 120 сотрудников экстренных служб. Местным правоохранителям предстоит провести расследование, выяснить все обстоятельства произошедшего. Пожарные пытаются выяснить, какие опыты проводились в НИИ.
Научный институт обороны – подведомственная организация Минобороны Южной Кореи. Ведомство отвечает за разработку передовых вооружений, включая танки, самоходные артиллерийские установки и ракеты всех типов.
오늘(13일) 오후 4시 20분쯤 대전시 유성구 국방과학연구소 실험실에서 폭발 사고가 발생했습니다. #KBS뉴스 #KBS https://t.co/k0bwqjL7Qf— KBS 뉴스 (@KBSnews) November 13, 2019