Взрыв прогремел в лаборатории оборонного НИИ в Южной Корее

Взрыв прогремел в лаборатории государственного Научного института обороны в Южной Корее. В результате ЧП погиб один человек, еще пятеро получили ранения, пишет агентство Ренхап, ссылаясь на местных пожарных.

На данный момент на месте взрыва работают более 30 единиц техники и около 120 сотрудников экстренных служб. Местным правоохранителям предстоит провести расследование, выяснить все обстоятельства произошедшего. Пожарные пытаются выяснить, какие опыты проводились в НИИ.

Научный институт обороны – подведомственная организация Минобороны Южной Кореи. Ведомство отвечает за разработку передовых вооружений, включая танки, самоходные артиллерийские установки и ракеты всех типов.