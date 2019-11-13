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12:11   13 Ноября 2019
Весь мир

Взрыв прогремел в лаборатории оборонного НИИ в Южной Корее

Взрыв прогремел в лаборатории оборонного НИИ в Южной Корее

Взрыв прогремел в лаборатории государственного Научного института обороны в Южной Корее. В результате ЧП погиб один человек, еще пятеро получили ранения, пишет агентство Ренхап, ссылаясь на местных пожарных.

На данный момент на месте взрыва работают более 30 единиц техники и около 120 сотрудников экстренных служб. Местным правоохранителям предстоит провести расследование, выяснить все обстоятельства произошедшего. Пожарные пытаются выяснить, какие опыты проводились в НИИ.  

Научный институт обороны – подведомственная организация Минобороны Южной Кореи. Ведомство отвечает за разработку передовых вооружений, включая танки, самоходные артиллерийские установки и ракеты всех типов.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #чп #южная корея #нии

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