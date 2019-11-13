СК расследует внезапную смерть отдыхавшей в «Артеке» школьницы

Школьница из Махачкалы, отдыхавшая в детском лагере «Артек» в Крыму, скончалась ночью. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника крымского управления СК РФ Ольгу Постнову.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ «Артек», — сказала она.

Согласно предварительным данным, 12 ноября школьница легла спать, а утром ее обнаружили мертвой. Сейчас на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов главка. Для установления причины смерти назначены экспертизы. Чтобы установить обстоятельства дней, которые предшествовали смерти школьницы, будет проведен допрос воспитанников и сотрудников лагеря.

Ранее сообщалось, что мальчик из Санкт-Петербурга, который также отдыхал в «Артеке», скончался от пневмонии. Было также возбуждено уголовное дело и создана комиссия по расследованию смерти.