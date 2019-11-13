Соратники Вишневского прикрывают его секс-похождения в вузе — эксперт

Либеральный депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалев вступился за своего коллегу Бориса Вишневского после секс-скандала со студентками, в котором его обвиняют выпускницы РГПУ им. Герцена. Ковалев заявил, что не верит жалобам студенток и называет их «доносами», но при этом аргументов, подтверждающих невиновность депутата, у парламентария нет. Практика показывает, что либералы доказывают невиновность своих соратников с пеной у рта, но доказательств не предоставляют, а слова пострадавших для них — пустой звук.

Политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков считает, что выводы о виновности или невиновности Вишневского нужно делать только после тщательного расследования. Эксперт отмечает, что необходимо абстрагироваться от политической солидарности депутатов и провести обстоятельное изучение всех фактов. По мнению Маркова, Ковалев решил назвать жалобы выпускниц «доносом», чтобы поддержать своего коллегу-либерала.

«Это чистая политическая солидарность. Вишневский — оппозиционер, и они будут оппозиционера защищать, пока не произойдет что-то чудовищное», — передает слова Сергея Маркова Nation News.

Эксперт говорит, что оппозиционным парламентариям везде мерещатся обман и подлоги, поэтому от них можно ждать всего что угодно, например, убийств, изнасилований и воровства.

На минувшей неделе в редакцию Nation News пришло обращение от экс-студентки РГПУ им. Герцена по имени Кристина. Девушка сообщила, что преподаватель вуза, который одновременно является депутатом петербургского ЗакСа, Борис Вишневский делал ей и другим студенткам недвусмысленные грязные намеки и козырял депутатским мандатом, распускал руки и позволял себе приставать к девушкам.