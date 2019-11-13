Ректор РГПУ пригласил жертв домогательств Вишневского на личный прием

Руководство РГПУ имени Герцена опубликовало на странице во «Вконтакте» официальное заявление, где сообщило, что изучает информацию, появившуюся в СМИ относительно обвинений о домогательствах в адрес преподавателя и депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Об этом пишет Nation News.

«В настоящий момент руководство РГПУ им. А. И. Герцена изучает информацию, представленную в СМИ в отношении преподавателя университета Б. Л. Вишневского», — говорится в письме.

Отмечается, что сам Вишневский показал руководству вуза объяснительную записку, в которой категорически отрицал факты «якобы нарушения им этических норм в общении со студентами». Кроме того, никто из студентов на встрече с деканом факультета А.В. Воронцовым не подтвердил факты домогательств со стороны парламентария, говорится в заявлении.

«Факты угроз по отношению к студентам, желающим прокомментировать ситуацию в СМИ, в своем отчете о встрече А.В. Воронцов отрицает», — отмечается в письме.

Кроме того, руководство Герцена решило усилить контроль за занятиями в рамках учебной нагрузки Вишневского. Пресс-служба вуза распространила информацию о том, что ректор РГПУ приглашает студентов и выпускников, которые депутата «в якобы имевших место нарушениях этических норм, на личный прием». Телефон для связи: 571-60-88.

Напомним, бывшая студентка РГПУ написала журналистам Nation News письмо, где рассказала, что в 2014 году Вишевский домогался ее и ее сокурсниц. По ее словам, депутат «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц», у которых в городе нет поддержки и защиты, а также угрожает депутатской «корочкой».

Девушки не придавали домогательства огласке, поскольку боялись проблем с обучением. После того, как правда вскрылась, петербуржцы через петицию на сайте change.org обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием провести проверку в отношении Вишневского. Сотни активистов провели по городу одиночные пикеты возле здания ЗакСа в знак протеста.

Сам депутат назвал письмо враньем и связал его со своей оппозиционной деятельностью.

Позже одна из студенток рассказала, что руководство РГПУ имени Герцена проводит собрания, на которых студентам, которые хоть как-то станут комментировать секс-скандал с Вишневским, угрожают отчислениям.