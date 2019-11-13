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12:20   13 Ноября 2019
Россия

Ректор РГПУ пригласил жертв домогательств Вишневского на личный прием

Ректор РГПУ пригласил жертв домогательств Вишневского на личный прием

Руководство РГПУ имени Герцена опубликовало на  странице во «Вконтакте» официальное заявление, где сообщило, что изучает информацию, появившуюся в СМИ относительно обвинений о домогательствах в адрес преподавателя и депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Об этом пишет Nation News.

 «В настоящий момент руководство РГПУ им. А. И. Герцена изучает информацию, представленную в СМИ в отношении преподавателя университета Б. Л.  Вишневского», — говорится в письме.

Отмечается, что сам Вишневский показал руководству вуза объяснительную записку, в которой категорически отрицал факты «якобы нарушения им этических норм в общении со студентами». Кроме того, никто из студентов на встрече с деканом факультета А.В. Воронцовым не подтвердил факты домогательств со стороны парламентария, говорится в заявлении.

«Факты угроз по отношению к студентам, желающим прокомментировать ситуацию в СМИ, в своем отчете о встрече А.В. Воронцов отрицает», — отмечается в письме.

РГПУ имени Герцена пригласил жертв домогательств Вишневского на личный прием

Кроме того, руководство Герцена решило усилить контроль за занятиями в рамках учебной нагрузки Вишневского. Пресс-служба вуза распространила информацию о том, что ректор РГПУ приглашает студентов и выпускников, которые депутата «в якобы имевших место нарушениях этических норм, на личный прием». Телефон для связи: 571-60-88.

Напомним, бывшая студентка РГПУ написала журналистам Nation News письмо, где рассказала, что в 2014 году Вишевский домогался ее и ее сокурсниц. По ее словам, депутат «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц», у которых в городе нет поддержки и защиты, а также угрожает депутатской «корочкой». 

РГПУ имени Герцена пригласил жертв домогательств Вишневского на личный прием

Девушки не придавали домогательства огласке, поскольку боялись проблем с обучением. После того, как правда вскрылась, петербуржцы через петицию на сайте change.org обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием провести проверку в отношении Вишневского. Сотни активистов провели по городу одиночные пикеты возле здания ЗакСа в знак протеста.

Сам депутат назвал письмо враньем и связал его со своей оппозиционной деятельностью.

Позже одна из студенток рассказала, что руководство РГПУ имени Герцена проводит собрания, на которых студентам, которые хоть как-то станут комментировать секс-скандал с Вишневским, угрожают отчислениям.

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Автор: Арсений Аскольский
#вишневский #домогательства

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