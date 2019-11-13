Московский школьник украл «на развитие Telegram-канала» 2,5 миллиона рублей

Мошенник выманил у московского школьника более 2,5 миллиона рублей, которые мальчик брал в семейном сейфе без разрешения родителей, якобы на развитие канала в мессенджере.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Московского главка полиции, отметив, что с заявлением обратилась мать 12-летнего мальчика, сообщившая, что злоумышленник, введя ее сына в заблуждение выманил у него 2 миллиона 515 тысяч рублей.

«Как рассказала заявительница, сын на протяжении трех месяцев брал из сейфа дома деньги и переводил их за создание и развитие канала в мессенджере», - добавили в ведомстве.

При этом сам мальчик рассказал, что в августе текущего года он в интернете познакомился с человеком, который предложил ему начать зарабатывать деньги, создав собственный Telegram-канал. При этом мужчина пояснил, что, прежде чем начать зарабатывать на канале, в его развитие необходимо инвестировать средства. Затем мальчик, начиная с сентября, периодически передавал мошеннику различные суммы денег, которые брал из сейфа родителей. Иногда школьник лично передавал мужчине наличные деньги, а иногда клал средства на банковскую карту мошенника.