Москвичи смогут приютить питомцев на фестивале-пристройстве собак и кошек

Фонд «Ника» организовал благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов WOOF, который пройдет на территории «Хлебозавода» 16 и 17 ноября в Москве. Об этом в среду оповестила пресс-служба фестиваля.

По информации пресс-службы, мероприятие будет проходить два дня — 16 ноября любящих хозяев будут искать собаки, а 17 ноября — кошки. Москвичи смогут выбрать питомца из 100 собак и 150 кошек из приютов Москвы и Подмосковья.

«Все животные здоровы и привиты, с каждым из них можно будет поиграть и пообщаться, а при желании забрать питомца домой. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и заключить договор об ответственном содержании», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что для участия в мероприятии приглашены кинологи, ветеринары и специалисты по воспитанию животных. Те гости, которые пока не планируют приютить животных, могут принести подарки и корм для приюта, в том числе пеленки, наполнители для лотков и игрушки.

Посетители фестиваля смогут послушать лекции, поучаствовать в конкурсах и получить призы, а также воспользоваться тематическими фотозонами. Для детей прдеусмотрены мастер-классы и уроки об ответственном отношении к животным.