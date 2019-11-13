Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас.

По словам Румаса, пока Белоруссия и РФ не согласовали дорожные карты по нефтегазовой сфере, у сторон есть ряд позиций, которые они не могут урегулировать, но при этом нерешаемых вопросов нет. Ранее сообщалось, что Минск и Москва представят проекты дорожных карт по интеграции в начале декабря на Совете министров.

Как отметил Сергей Румас, если к этому моменту вопросы не решатся, то задача все равно будет решена рано или поздно.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что подписание дорожных карт зависит от решения вопросов «развязок» нефти и газа. Решение о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции было принято Минском и Москвой около года назад.