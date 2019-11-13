Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Крымский парламент проголосовал освобождение от должностей трех вице-премьеров правительства региона. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее госсовет Крыма одобрил назначение на должность главы правительства Юрия Гоцанюка, а также вице-премьеров регионального правительства Андрея Рюмшина и Елену Романовскую. Позже депутаты одобрили идею о назначении еще шести вице-премьеров. Таким образом, свои посты сохранили Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Ирина Кивико, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов и Павел Королев.

По словам спикера парламента Крыма Владимира Константинова, глава Крыма Сергей Аксенов решил согласовать с депутатами увольнение трех человек.

«Глава республики Сергей Аксенов в установленном порядке внес в государственной совет проекты постановлений о согласовании освобождения от должности следующих заместителей председателя совета министров: Ларисы Опанасюк, Аллы Пашкуновой и Дмитрия Полонского», — цитирует спикера агентство.

Отмечается, что депутаты поддержали решение об освобождении от должностей перечисленных вице-премьеров.