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11:23   13 Ноября 2019
Россия

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Крымский парламент проголосовал освобождение от должностей трех вице-премьеров правительства региона. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости. 

Ранее госсовет Крыма одобрил назначение на должность главы правительства Юрия Гоцанюка, а также вице-премьеров регионального правительства Андрея Рюмшина и Елену Романовскую. Позже депутаты одобрили идею о назначении еще шести вице-премьеров. Таким образом, свои посты сохранили Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Ирина Кивико, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов и Павел Королев.

По словам спикера парламента Крыма Владимира Константинова, глава Крыма Сергей Аксенов решил согласовать с депутатами увольнение трех человек. 

«Глава республики Сергей Аксенов в установленном порядке внес в государственной совет проекты постановлений о согласовании освобождения от должности следующих заместителей председателя совета министров: Ларисы Опанасюк, Аллы Пашкуновой и Дмитрия Полонского», — цитирует спикера агентство. 

Отмечается, что депутаты поддержали решение об освобождении от должностей перечисленных вице-премьеров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #аксенов

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