США начали расследование против медицинского проекта Google

Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США начало расследование в отношении совместного проекта Google и медицинской компании Ascension. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу службы Роджера Северино.

Уточняется, что в ходе расследования ведомство соберет данные о передаче в пользование Google медицинских сведений о нескольких миллионах американских пациентов. Такие действия Google и Ascension будут проверяться на соответствие законодательству США.

Ранее стало известно, что Google в рамках проекта разработки нового программного обеспечения Nightingale собирала без ведома врачей и пациентов данные 2,6 тысяч больниц. Туда входят результаты анализов, диагнозы, записи о госпитализации, истории болезней с именами и датами рождения пациентов. В Google считают, что информацию позволит создать программы по оптимизации лечебного процесса.

Другая американская компания — Facebook — неоднократно отличалась небрежным отношением к персональным данным. В марте 2018 года Facebook заблокировала британскую компанию Cambridge Analytica, которая незаконно собирала информацию о десятках миллионов пользователях для политической рекламы.