США начали расследование против медицинского проекта Google
Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США начало расследование в отношении совместного проекта Google и медицинской компании Ascension. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу службы Роджера Северино.
Уточняется, что в ходе расследования ведомство соберет данные о передаче в пользование Google медицинских сведений о нескольких миллионах американских пациентов. Такие действия Google и Ascension будут проверяться на соответствие законодательству США.
Ранее стало известно, что Google в рамках проекта разработки нового программного обеспечения Nightingale собирала без ведома врачей и пациентов данные 2,6 тысяч больниц. Туда входят результаты анализов, диагнозы, записи о госпитализации, истории болезней с именами и датами рождения пациентов. В Google считают, что информацию позволит создать программы по оптимизации лечебного процесса.
Другая американская компания — Facebook — неоднократно отличалась небрежным отношением к персональным данным. В марте 2018 года Facebook заблокировала британскую компанию Cambridge Analytica, которая незаконно собирала информацию о десятках миллионов пользователях для политической рекламы.
Почти через год посла скандала исследователи из UpGuard, компании, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили, что информация о пользователях Facebook, случайно оказалась на облачных серверах Amazon.com.