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11:11   13 Ноября 2019
Россия

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели, об этом сообщает столичное метеобюро. В Москве до конца недели будет комфортная погода без холодов.

Как отметили синоптики, в столичном регионе осадков до конца недели не ожидается, а в дневные часы воздух прогреется до +7 градусов, ночами в области возможно понижение температур до -1 градуса. Южный ветер будет довольно ощутимым, но к концу недели станет слабее, воздух будет комфортно циркулировать и рассеивать вредные примеси.

Специалисты отмечают, что во время прохождения антициклона накопление вредных веществ происходит в нижнем слое воздуха, который необходим людям. В ближайшие несколько дней умеренный ветер будет помогать вентиляции воздуха, чтобы вредные вещества не застаивались, передают РИА Новости. 

Ранее синоптики рассказали, что на Урал и Сибирь идет резкое аномальное похолодание, в Иркутской области ожидается до -40 градусов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

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