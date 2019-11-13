Турция проводит масштабную операцию против РПК

Более двух тысяч силовиков участвуют в проходящей на юго-востоке Турции новой операции против Рабочей партии Курдистана.

Об этом в среду сообщило Министерство внутренних дел Турции в соответствующем заявлении.

В частности, отмечается, что целью операция «Кыран-6» является не допустить подготовку членов РПК к зиме, когда организация, признанная в Турции террористической, создает на территории страны укрепления и инфраструктуру для продолжения своей незаконной деятельности. Операция проходит в провинциях Ван, Ширняк и Хаккяри, участие в ней принимают 2360 сотрудников местных силовых структур и жандармерии.

Рабочая партия Кудистана действует в Турции с 1984 года, ведя вооруженную борьбу за независимость юго-восточных районов Турции, населенных преимущественно курдами. В 2015 году произошло обострение конфликта и были убиты сотни боевиков и тысячи военнослужащих.