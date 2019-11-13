Приют для собак-ветеранов МЧС планируют создать в России. Об этом заявил начальник поисково-спасательной службы кинологического отряда Центроспас Илья Заславский.

По словам Заславского, над этим вопросом работают спасатели и общественные организации России. Сейчас предстоит найти источник финансирования для того, чтобы нужный и полезный проект был реализован, передает РИА Новости. Заславский также рассказал, что МЧС уделяет много внимания ответственному обращению с животными, но нет конкретного регламента, который бы позволял содержать собак-ветеранов, вышедших на пенсию.

Руководитель поисково-спасательной службы рассказал, что после того, как собака перестает работать с МЧС, ее выставляют на так называемые торги. Если хозяин для пса не найдется, то собак отдают безвозмездно. Самые большие трудности возникают тогда, когда собаку никто не захотел забрать к себе, так как дальнейшего порядка действия просто нет.