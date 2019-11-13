Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google

 Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google

 Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
10:50   13 Ноября 2019
Россия

Приют для собак-ветеранов МЧС планируют создать в России

Приют для собак-ветеранов МЧС планируют создать в России

Приют для собак-ветеранов МЧС планируют создать в России. Об этом заявил начальник поисково-спасательной службы кинологического отряда Центроспас Илья Заславский.

По словам Заславского, над этим вопросом работают спасатели и общественные организации России. Сейчас предстоит найти источник финансирования для того, чтобы нужный и полезный проект был реализован, передает РИА Новости. Заславский также рассказал, что МЧС уделяет много внимания ответственному обращению с животными, но нет конкретного регламента, который бы позволял содержать собак-ветеранов, вышедших на пенсию.

Руководитель поисково-спасательной службы рассказал, что после того, как собака перестает работать с МЧС, ее выставляют на так называемые торги. Если хозяин для пса не найдется, то собак отдают безвозмездно. Самые большие трудности возникают тогда, когда собаку никто не захотел забрать к себе, так как дальнейшего порядка действия просто нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#мчс #россия #общество #собака

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...