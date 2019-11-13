Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google

 Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google

 Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
10:57   13 Ноября 2019
Россия

Случаи мошенничества с платежными картами в РФ увеличились

Случаи мошенничества с платежными картами в РФ увеличились

Более 10 тысяч случаев мошенничества с платежными картами зафиксировано за первые девять месяцев текущего года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные МВД.

В ведомстве отметили, что это в четыре с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Число преступлений с платежными картами с минувшего года выросло на 417,3%.

Всего же с января по сентябрь включительно в РФ и с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тысяч преступлений, что на 69% больше, чем за такой же период прошлого года.

Число таких преступлений с прошлого года выросло на 417,3%. Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcb9d379a794726e2e69296?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Число таких преступлений с прошлого года выросло на 417,3%. Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcb9d379a794726e2e69296?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Ранее Центробанк сообщил о резком увеличении числа мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...