Случаи мошенничества с платежными картами в РФ увеличились

Более 10 тысяч случаев мошенничества с платежными картами зафиксировано за первые девять месяцев текущего года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные МВД.

В ведомстве отметили, что это в четыре с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Число преступлений с платежными картами с минувшего года выросло на 417,3%.

Всего же с января по сентябрь включительно в РФ и с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тысяч преступлений, что на 69% больше, чем за такой же период прошлого года.

Число таких преступлений с прошлого года выросло на 417,3%. Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcb9d379a794726e2e69296?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Число таких преступлений с прошлого года выросло на 417,3%. Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcb9d379a794726e2e69296?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Ранее Центробанк сообщил о резком увеличении числа мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации