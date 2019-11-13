Случаи мошенничества с платежными картами в РФ увеличились

Более 10 тысяч случаев мошенничества с платежными картами зафиксировано за первые девять месяцев текущего года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные МВД.
В ведомстве отметили, что это в четыре с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Число преступлений с платежными картами с минувшего года выросло на 417,3%.
Всего же с января по сентябрь включительно в РФ и с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тысяч преступлений, что на 69% больше, чем за такой же период прошлого года.
Число таких преступлений с прошлого года выросло на 417,3%. Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcb9d379a794726e2e69296?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Число таких преступлений с прошлого года выросло на 417,3%. Всего же с января по сентябрь включительно в России с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 205 тыс. преступлений. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcb9d379a794726e2e69296?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Ранее Центробанк сообщил о резком увеличении числа мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации
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