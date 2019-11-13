Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google

 Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google

 Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес
10:28   13 Ноября 2019
Россия

ФСБ задержала семь сотрудников крупнейшего интернет-магазина по продаже наркотиков

ФСБ задержала семь сотрудников крупнейшего интернет-магазина по продаже наркотиков

ФСБ задержала семь сотрудников крупнейшего интернет-магазина по продаже наркотиков. Наркогруппировка работала подпольно и занималась незаконным сбытом крупных партий запрещенных веществ.

Как передает Центр общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства изъяли 440 килограммов наркотиков на территории Тверской, Московской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей. Специалисты отмечают, что общая стоимость изъятой партии составляет более 650 миллионов рублей.

В ходе спецоперации с поличным задержали семь человек, которые работали в интернет-магазине по продаже наркотиков и исполняли роль курьеров. Двое из них отвечали за доставку крупных партий до 300 килограммов из Москвы и Петербурга в большие города России, остальные занимались оптовым сбытом в конкретных регионах. 

По факту задержания предполагаемых преступников заведено семь уголовных дел, все задержанные арестованы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фсб #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...