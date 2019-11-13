ФСБ задержала семь сотрудников крупнейшего интернет-магазина по продаже наркотиков. Наркогруппировка работала подпольно и занималась незаконным сбытом крупных партий запрещенных веществ.

Как передает Центр общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства изъяли 440 килограммов наркотиков на территории Тверской, Московской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей. Специалисты отмечают, что общая стоимость изъятой партии составляет более 650 миллионов рублей.

В ходе спецоперации с поличным задержали семь человек, которые работали в интернет-магазине по продаже наркотиков и исполняли роль курьеров. Двое из них отвечали за доставку крупных партий до 300 килограммов из Москвы и Петербурга в большие города России, остальные занимались оптовым сбытом в конкретных регионах.

По факту задержания предполагаемых преступников заведено семь уголовных дел, все задержанные арестованы.