Армия Боливии поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса исполняет обязанности президента Боливии, получила поддержку Вооруженных сил страны.

Об этом заявил главнокомандующий армией Боливии Уильямс Калиман в письме, которое было опубликовано в сети микроблогов Twitter на странице газеты Pagina Siete.

«Учитывая обстоятельства, хотим сообщить вам, что, следуя законам, нормам и воинскому уставу, мы находимся в вашем распоряжении», - говорится в послании.

Напомним, Аньес сообщила, что временно берет на себя исполнение обязанностей главы государства, после чего Конституционный суд подтвердил, что передача власти произошла законно.

Бывший президент Боливии Эво Моралес и высшее руководство страны объявили о своей отставку на фоне протестов, не утихающих с 20 октября.

Беспорядки вспыхнули в крупных городах Боливии после объявления результатов президентских выборов, не устроившие оппонентов Моралеса. К настоящему времени в ходе протестов, по последней информации, погибли не менее семи человек.