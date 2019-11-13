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10:27   13 Ноября 2019
Россия

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Правительство РФ разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая вводит увеличение штрафов за хулиганство в пять раз. Об этом пишут «Ведомости» в среду, 13 ноября.

По данным документа, отправление естественных потребностей в общественном месте будет считаться мелким хулиганством. Предполагается ввести за это штраф до трех-пяти тысяч рублей.

Выгул собак опасных пород без намордника и поводка в новой редакции КоАП также отнесен к хулиганству. Кроме того, появится статья о нарушении права на пользование государственным языком РФ либо республик. Штрафы за это составят две-пять тысяч рублей.

В КоАП планируется также добавить статью о воспрепятствовании адвокатской деятельности, а также уточнить понятие общественного места.

Количество глав в особенной части кодекса увеличится с 16 до 35 в связи с переформатированием составов.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#штрафы #хулиганство

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