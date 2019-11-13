Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Турция проводит масштабную операцию против РПК

Турция проводит масштабную операцию против РПК

 США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google
Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

Госсовет Крыма одобрил отставку трех вице-премьеров

 Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели

Москву ожидают плюсовые температуры до конца недели
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Турция проводит масштабную операцию против РПК

Турция проводит масштабную операцию против РПК

 США начали расследование против медицинского проекта Google

США начали расследование против медицинского проекта Google
10:13   13 Ноября 2019
Россия

Регионы должны максимально включиться в совершенствование медицины в селах — Медведев

Регионы должны максимально включиться в совершенствование медицины в селах — Медведев

Регионы должны максимально включиться в совершенствование медицины в селах, об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, который прибыл в Алтайский край на совещание по развитию сельских территорий.

По словам Медведева, регионы должны как можно скорее включаться в программу по совершенствованию первичного звена здравоохранения. Российский премьер назвал ее сложной и отметил, что власти только дорабатывают ее, поэтому необходима поддержка регионов и руководства. Как заявил Дмитрий Медведев, особенно остро проблема ощущается в российских селах, так как в городах приемлемый уровень поликлиник и в больницах сделано многое, но ситуация в селах и деревнях непростая. 

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что предметом первейшего внимания должны быть центральные районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Ранее глава правительства заявил, что школы и детские сады в селах строятся медленно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #здравоохранение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...