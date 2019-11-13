Регионы должны максимально включиться в совершенствование медицины в селах, об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, который прибыл в Алтайский край на совещание по развитию сельских территорий.

По словам Медведева, регионы должны как можно скорее включаться в программу по совершенствованию первичного звена здравоохранения. Российский премьер назвал ее сложной и отметил, что власти только дорабатывают ее, поэтому необходима поддержка регионов и руководства. Как заявил Дмитрий Медведев, особенно остро проблема ощущается в российских селах, так как в городах приемлемый уровень поликлиник и в больницах сделано многое, но ситуация в селах и деревнях непростая.

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что предметом первейшего внимания должны быть центральные районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Ранее глава правительства заявил, что школы и детские сады в селах строятся медленно.