Медведев заявил, что школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию сельских территорий отметил недостаточные темпы строительства детских садов и школ в селах.

По словам премьер-министра, строительство школ и детских садов на селе является первостепенной задачей, но не во всех регионах к этому вопросу относятся ответственно.