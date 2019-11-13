Медведев заявил, что школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию сельских территорий отметил недостаточные темпы строительства детских садов и школ в селах.
По словам премьер-министра, строительство школ и детских садов на селе является первостепенной задачей, но не во всех регионах к этому вопросу относятся ответственно.
«Есть регионы, где стройка только-только началась, хотя год уже подходит к концу. Это в целом недопустимо», - подчеркнул Медведев.