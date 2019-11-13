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10:08   13 Ноября 2019
Россия

Медведев заявил, что школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро

Медведев заявил, что школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию сельских территорий отметил недостаточные темпы строительства детских садов и школ в селах.

По словам премьер-министра, строительство школ и детских садов на селе является первостепенной задачей, но не во всех регионах к этому вопросу относятся ответственно.

«Есть регионы, где стройка только-только началась, хотя год уже подходит к концу. Это в целом недопустимо», - подчеркнул Медведев.

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Автор: Александр Люблинский
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