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 Пожарный вертолет потерпел крушение в Австралии, пилот жив

Пожарный вертолет потерпел крушение в Австралии, пилот жив
9:49   13 Ноября 2019
Весь мир

Пожарный вертолет потерпел крушение в Австралии, пилот жив

Пожарный вертолет потерпел крушение в Австралии, пилот жив

Пожарный вертолет, тушивший лесной пожар в штате Квинсленд в Австралии, потерпел крушение в районе Радлинг Хаус, западнее Брисбена.

Как сообщает в среду австралийский национальный телеканал SBS, крушение винтокрылой машины произошло в тот момент, когда винтокрылая машина производила сброс воды на место пожара. В настоящее время спасатели вместе с сотрудниками пожарной службы штата проводят в районе крушения поисковые мероприятия и выясняют причины аварии.

Также отмечается, что пилот вертолета жив, во время крушения он получил незначительные травмы, после чего ему оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

Как сообщает пожарная служба австралийского штата Квинсленд, в настоящее время в регионе зафиксировано 74 природных пожара, с которыми борются свыше 280 пожарных расчета. Жители девяти городов эвакуированы, а также предупреждение о подготовке к эвакуации получили жители еще 51 населенного пункта. Как сообщила премьер-министр штата Анастасия Палащук, огонь уже полностью уничтожил 14 жилых домов и несколько хозяйственных и административных зданий.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #крушение #чп #австралия #весь мир #квинсленд #пожарный вертолет #лесной пожар

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