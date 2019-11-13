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9:57   13 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган доведет операцию против курдских боевиков в Сирии до конца — эксперт

Эрдоган доведет операцию против курдских боевиков в Сирии до конца — эксперт

Курдские радикалы понесут потери, провоцируя Турцию на военные действия в Сирии. В этом уверен депутат Госдумы РФ Антон Морозов. По словам эксперта, сейчас Дональд Трамп пытается одновременно сидеть на двух стульях, воруя нефть в Сирии при помощи курдских радикалов и не обостряя ситуацию до войны с союзниками по НАТО.

Эксперт уверен, что у руководства США до сих пор нет четкой позиции по пребыванию в Сирии, поэтому в действиях Вашингтона — полная неразбериха. Трамп готов вывести войска, но также хочет продолжать воровать нефть в Сирии, говорит Морозов. Эксперт предположил, что Вашингтон находится под давлением нефтяных главарей страны, которые сейчас напали на Сирию, так как с Ираком такая история не получилась. 

сирия

«Объемы похищенных американцами ресурсов уже тянут на экономическую и политическую компенсацию для Дамаска», — передает слова Антона Морозова iReactor.

По мнению Морозова, президент Турции Реджеп Эрдоган доведет операцию против курдских радикалов в Сирии в любом случае. Если США не выведут армию с территории северо-востока САР, Эрдоган будет и дальше проводить антитеррористическую операцию в Сирии. 

Курдские радикалы не покинули территорию Сирии, а продолжают представлять угрозу для Турции, находясь в 30-километровой буферной зоне. Турция с 9 октября проводила операцию «Источник мира» против курдских бандформирований, которые захватили чужие территории. 22 октября президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум, согласно которому курдские радикалы должны покинуть 30-километровую зону в течение 150 часов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #политика

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