Механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов введут в российских селах по поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом шла речь на совещании в селе Санниково Алтайского края, куда глава правительства прибыл накануне.

По словам Медведева, госзакупки будут проводиться централизованно, это поможет экономить региональные средства. Эта возможность будет предоставлена российским селам в 2020 году. Кроме того, правительство проанализирует, что можно сделать для того, чтобы закупочные процедуры на муниципальном и региональном уровнях были эффективными и приносили больше пользы, отметил Медведев.

Ранее глава правительства заявил, что в регионах необходимо ускорить процедуру строительства площадок санавиации.