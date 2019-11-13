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9:25   13 Ноября 2019
Россия

Механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов введут в российских селах

Механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов введут в российских селах

Механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов введут в российских селах по поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом шла речь на совещании в селе Санниково Алтайского края, куда глава правительства прибыл накануне. 

По словам Медведева, госзакупки будут проводиться централизованно, это поможет экономить региональные средства. Эта возможность будет предоставлена российским селам в 2020 году. Кроме того, правительство проанализирует, что можно сделать для того, чтобы закупочные процедуры на муниципальном и региональном уровнях были эффективными и приносили больше пользы, отметил Медведев. 

Ранее глава правительства заявил, что в регионах необходимо ускорить процедуру строительства площадок санавиации. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика

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