Природоохранная прокуратура выяснит, почему река во Владивостоке окрасилась в зеленый цвет. Ведомство инициировало проведение проверки после постов местных жителей в соцсетях.

В местных пабликах появились кадры, на которых вода в реке Объяснения во Владивостоке приобрела ядовитый цвет. Местные жители предполагают, что в воду попали химикаты с одного из предприятий города. Постепенно вода перестала быть ярко-зеленой, но люди возмутились тем, что ни одно ведомство не отреагировало на проблему.

Как сообщается на сайте природоохранной прокуратуры региона, специалисты проведут проверку, в ходе которой выяснят, какое именно вещество попало в реку и были ли превышены допустимые показатели.