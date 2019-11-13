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9:03   13 Ноября 2019
Россия

Природоохранная прокуратура выяснит, почему река во Владивостоке окрасилась в зеленый цвет

Природоохранная прокуратура выяснит, почему река во Владивостоке окрасилась в зеленый цвет

Природоохранная прокуратура выяснит, почему река во Владивостоке окрасилась в зеленый цвет. Ведомство инициировало проведение проверки после постов местных жителей в соцсетях.

В местных пабликах появились кадры, на которых вода в реке Объяснения во Владивостоке приобрела ядовитый цвет. Местные жители предполагают, что в воду попали химикаты с одного из предприятий города. Постепенно вода перестала быть ярко-зеленой, но люди возмутились тем, что ни одно ведомство не отреагировало на проблему.

Как сообщается на сайте природоохранной прокуратуры региона, специалисты проведут проверку, в ходе которой выяснят, какое именно вещество попало в реку и были ли превышены допустимые показатели. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #владивосток #чп

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