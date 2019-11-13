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8:45   13 Ноября 2019
Россия

Строительство площадок для санавиации в регионах нужно ускорить, заявил Медведев

Строительство площадок для санавиации в регионах нужно ускорить, заявил Медведев

Строительство площадок для санавиации в регионах нужно ускорить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о ходе выполнения нацпроектов по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села.

По словам Медведева, необходимо проанализировать ситуацию со строительством площадок для санитарной авиации и ускорить их возведение там, где это нужно. Кроме того, необходимо привязать площадки к медицинским учреждениям и посмотреть на источники финансирования. 

Накануне Дмитрий Медведев прибыл на поезде в Алтайский край из Новосибирска, по пути проведя совещание в дороге. Во вторник, 12 ноября, он встретился с главой региона Виктором Томенко.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #здравоохранение

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