Строительство площадок для санавиации в регионах нужно ускорить, заявил Медведев

Строительство площадок для санавиации в регионах нужно ускорить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о ходе выполнения нацпроектов по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села.

По словам Медведева, необходимо проанализировать ситуацию со строительством площадок для санитарной авиации и ускорить их возведение там, где это нужно. Кроме того, необходимо привязать площадки к медицинским учреждениям и посмотреть на источники финансирования.

Накануне Дмитрий Медведев прибыл на поезде в Алтайский край из Новосибирска, по пути проведя совещание в дороге. Во вторник, 12 ноября, он встретился с главой региона Виктором Томенко.