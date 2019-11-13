США крадут нефть у Сирии, заглушая попытки Дамаска восстановить свою экономику — эксперт

США мешают восстановлению экономики Сирии, воруя у них нефть, уверен востоковед, эксперт Центра аналитических исследований Семен Багдасаров. По его словам, Вашингтон вмешивается в дела Сирии и не собирается помогать Дамаску в восстановлении страны.

По словам эксперта, в Сирии запущена в работу крупнейшая гидроэлектростанция, что говорит о том, что страна постепенно оживает после войны. Багдасаров отмечает, что станция является одной из важнейших объектов Сирии, а построили ее на северо-востоке страны при помощи специалистов из Советского Союза. Станция является крупнейшей на реке Евфрат и стала главнейшим объектом в экономике Сирии.

Сирия может заработать деньги на продаже нефти и направить их на восстановление страны, но этому мешают США, которые воруют ресурсы и вмешиваются во внутренние дела САР, говорит эксперт.

«Пока нефть находится под контролем американцев, они сделают так, чтобы она не попадала центральному правительству. США нужна эта нефть, и они не собираются помогать Дамаску», — передает слова Семена Багдасарова «ПолитЭксперт».

По мнению аналитика, США фактически не позволяют Сирии восстанавливать собственную экономику, воруя у разрушенной страны один из важнейших ресурсов. Сирия могла бы продавать нефть самостоятельно, но Вашингтон не дает этого сделать, эксплуатируя месторождения вместе с курдскими радикалами, которые помогают обворовывать народ Сирии.