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8:46   13 Ноября 2019
Весь мир

США крадут нефть у Сирии, заглушая попытки Дамаска восстановить свою экономику — эксперт

США крадут нефть у Сирии, заглушая попытки Дамаска восстановить свою экономику — эксперт

США мешают восстановлению экономики Сирии, воруя у них нефть, уверен востоковед, эксперт Центра аналитических исследований Семен Багдасаров. По его словам, Вашингтон вмешивается в дела Сирии и не собирается помогать Дамаску в восстановлении страны.

По словам эксперта, в Сирии запущена в работу крупнейшая гидроэлектростанция, что говорит о том, что страна постепенно оживает после войны. Багдасаров отмечает, что станция является одной из важнейших объектов Сирии, а построили ее на северо-востоке страны при помощи специалистов из Советского Союза. Станция является крупнейшей на реке Евфрат и стала главнейшим объектом в экономике Сирии. 

США крадут нефть у Сирии, заглушая попытки Дамаска восстановить свою экономику — эксперт

Сирия может заработать деньги на продаже нефти и направить их на восстановление страны, но этому мешают США, которые воруют ресурсы и вмешиваются во внутренние дела САР, говорит эксперт. 

«Пока нефть находится под контролем американцев, они сделают так, чтобы она не попадала центральному правительству. США нужна эта нефть, и они не собираются помогать Дамаску», — передает слова Семена Багдасарова «ПолитЭксперт».

По мнению аналитика, США фактически не позволяют Сирии восстанавливать собственную экономику, воруя у разрушенной страны один из важнейших ресурсов. Сирия могла бы продавать нефть самостоятельно, но Вашингтон не дает этого сделать, эксплуатируя месторождения вместе с курдскими радикалами, которые помогают обворовывать народ Сирии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #весь мир

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