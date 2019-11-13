Аномальные морозы надвигаются на Урал и Сибирь. Об этом заявила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее данным, на Сибирь и Урал надвигается арктический антициклон, с приходом которого в регионах сильно похолодает до -30 градусов ночами. В частности, уже в четверг, 14 ноября, холод настигнет Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области, где также пойдет снег и поднимется ветер. В Омской области ночью похолодает до -30.

В течение ближайшей недели Свердловская и Тюменская области также попадут под антициклон, в регионах похолодает до -25. Больше всех не повезло жителям Иркутской области, где вскоре ожидается до -40 ночью, передает «Российская газета».

В отличие от Сибири и Урала, в европейской части страны будет комфортно, а в Москве 14 ноября ожидается до +6 градусов, осадков не будет.