Пожарные спасли 14 человек в пожаре на юго-западе Москвы

Пожарные спасли 14 человек при тушении пожара на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По информации ведомства, в 03:45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Профсоюзной, возле метро «Коньково».

Во время работ по ликвидации огня столичные пожарные спасли четырнадцать человек, двое из которых - дети. Спасенные были переданы медикам для осмотра.

В результате пожара пострадали четверо человек, сообщает ТАСС. По данным агентства «Москва», пострадали восемь жителей.

Огнем было объято около двадцати квадратных метров. Огонь был потушен в 4:20 мск.

Во вторник в Твери эвакуировали более 30 человек из-за пожара в жилом доме. Пожар произошел в одном из зданий Морозовских казарм - историко-архитектурного комплекса, состоящего из промышленных, общественных и хозяйственных зданий.