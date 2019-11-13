Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аномальные морозы надвигаются на Урал и Сибирь

Аномальные морозы надвигаются на Урал и Сибирь

 Пожарные спасли 14 человек в пожаре на юго-западе Москвы

Пожарные спасли 14 человек в пожаре на юго-западе Москвы
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Семь человек погибли в результате взрыва у здания МВД Афганистана

Семь человек погибли в результате взрыва у здания МВД Афганистана

 Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Аномальные морозы надвигаются на Урал и Сибирь

Аномальные морозы надвигаются на Урал и Сибирь

 Пожарные спасли 14 человек в пожаре на юго-западе Москвы

Пожарные спасли 14 человек в пожаре на юго-западе Москвы
Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

Украинский эксперт назвал три нарушенных обещания Зеленского

 Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Украинский депутат пришел в маске Джокера в Раду и попал на видео

Семь человек погибли в результате взрыва у здания МВД Афганистана

Семь человек погибли в результате взрыва у здания МВД Афганистана

 Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
7:43   13 Ноября 2019
Россия

Пожарные спасли 14 человек в пожаре на юго-западе Москвы

Пожарные спасли 14 человек в пожаре на юго-западе Москвы

Пожарные спасли 14 человек при тушении пожара на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По информации ведомства, в 03:45 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Профсоюзной, возле метро «Коньково».

Во время работ по ликвидации огня столичные пожарные спасли четырнадцать человек, двое из которых - дети. Спасенные были переданы медикам для осмотра.

В результате пожара пострадали четверо человек, сообщает ТАСС. По данным агентства «Москва», пострадали восемь жителей.

Огнем было объято около двадцати квадратных метров. Огонь был потушен в 4:20 мск.

Во вторник в Твери эвакуировали более 30 человек из-за пожара в жилом доме. Пожар произошел в одном из зданий Морозовских казарм - историко-архитектурного комплекса, состоящего из промышленных, общественных и хозяйственных зданий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #пожар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...