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 Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
7:10   13 Ноября 2019
Весь мир

Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство РФ в США направило Вашингтону ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля.

В диппредставительстве заявили, что дипломаты предприняли решительный демарш по поводу развязанной США охоты за россиянами по всему миру.

В направленной в Госдеп ноте дипломаты потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих обязательств.

Дипмиссия отмечает, что планирует в ближайшее время навестить россиянина. Сейчас Бурков находится в следственном изоляторе штата Виргиния.

Дипломаты добавили, что находятся в контакте с родственниками Буракова. Они заверили, что окажут россиянину всю необходимую помощь и поддержку.

Петербуржца Алексея Буркова в декабре 2015 года задержали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Запросы на экстрадицию направляли и российская, и американская сторона. Россиянин подозревается в продаже данных украденных кредитных карт.

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Автор: Олег Королев
#израиль #экстрадиция #бурков

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