Протестующие напали на посольство Аргентины в столице Чили

Протестующие в Чили разграбили ресторан и отель, а также напали на резиденцию посла Аргентины и устроили пожары на территории университета и церкви. Об этом сообщает издание 24horas.

Отмечается, что более ста человек в масках собрались на улице Викуньи Маккенны в Сантьяго. Из целью являлось ограбление и поджог отеля и ресторана, пишет издание.

По данным СМИ, очаги возгорания зафиксированы в строящимся здании университета - на стройке вокруг Teatro U. Также пожар произошел в церкви Веракрус.

Протестующие напали на посольство Аргентины, которое находится в этом же районе. Аргентинский посол Хосе Октавио Бордон сообщил, что хулиганы в течение получаса забрасывают посольство камнями, тогда как дипломатический персонал находится внутри представительства.

В последние недели по всему чили проходят массовые акции, которые заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицейскими. В стране действовало чрезвычайное положение.