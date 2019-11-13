Конституционный суд Боливии признал законность перехода президентской власти

Конституционный суд Боливии подтвердил законность передачи власти второму вице-спикеру сената Жанин Аньес.

Незадолго до утверждения Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента после отставки всех вышестоящих должностных лиц. В парламенте планировали утвердить ее в качестве главы государства, но обладающая большинством в две трети партия бывшего президента Моралиса проигнорировала заседания. Таким образом, оппозиция решила действовать без кворума.

В заявлении конституционного суда Боливии говорится, что с учетом того, что наследование власти происходит в результате прошения об отставке, для передачи не требуется решения конгресса или законодательного акта.

Доклад ОАГ о нарушениях во время выборов боливийского президента, где в первом туре победил действующий глава государства Эво Моралес, вызвал волну протестов. Вооруженные силы Боливии потребовали его отставки, после чего Моралес подал соответствующее прошение в парламент. Все высшее руководство ушло в отставку: президент, вице-президент и спикер сената. Они покинули страну, попросив политическое убежище в Мексике.