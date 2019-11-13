Секретный проект Google угрожает приватности данных американцев

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде прокомментировала сведения о том, что американская компания Google собирает персональные данные о здоровье.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Google вместе с крупной системой здравоохранения занимается секретным проектом по сбору и анализу персональных медицинских данных граждан США. Он имеет кодовое название «Проект Соловей». При этом каких-либо санкций в отношении корпорации не последует благодаря юристам.

Аскер-заде в своем Telegram-канале написала, что не стала комментировать данную новость, поскольку хотела проследить за реакцией общественности. Она отметила, что «дивный новый мир» уже является обыденной реальностью.

Больше всего удивил журналистку тот факт, что сейчас никому ничего даже не нужно взламывать - для этого достаточно иметь «хороших юристов со знанием истории профильного законодательства». По ее словам, это дает возможность «150 непонятным людям» получать доступ к особо чувствительным данным о пользователях.